Pfizer збільшив прогноз річної виручки до $33,5 млрд на фоні закликів робити третє щеплення

Американська фармацевтична компанія Pfizer збільшила прогноз річної виручки на 29% до 33,5 млрд доларів і заявила, що людям потрібна третя доза її вакцини від коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Pfizer планує подати заявку на отримання дозволу на екстрене використання додаткової "бустерної" дози вже у серпні. За даними компанії, третій укол збільшує кількість антитіл у молодих людей більше ніж в п'ять разів, а у людей похилого віку - більше ніж в 11 разів порівняно з двома дозами.

Також компанія повідомила, що ефективність її вакцини з часом зменшується. Якщо спочатку вона становить 96%, то через чотири місяці після другого уколу падає до 84%.

З грудня 2020 року Pfizer відвантажив понад 1 млрд доз вакцини, прибуток від продажів компанія ділить в пропорції 50 на 50 зі своїм німецьким партнером BioNTech, який розробив вакцину.

В серпні вони планують протестувати оновлену версію вакцини, розроблену спеціально проти дельта-штаму, який стає домінуючим у світі, а у вересні - подати заявку на отримання дозволу для щеплення дітей до 12 років.

Нагадаємо, що український уряд ще не вирішив, як відбуватиметься ревакцинація проти коронавірусу. Це може бути додаткова підсилююча доза через півроку-рік або повторний курс з двох щеплень через рік.