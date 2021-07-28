Місія МВФ відвідає Україну у вересні, - Георгієва

Про це директор-розпорядник МВФ заявила за підсумками телефонної розмови з президентом Зеленським.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва за підсумками розмови з президентом Володимиром Зеленським анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні.

Георгієва охарактеризувала розмову з президентом України як "дуже конструктивну".

"Дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ", - написала вона в Twitter за підсумками переговорів.

Глава МВФ висловила надію на продуктивне опрацювання питань, які залишилися, під час місії Фонду у вересні.

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 28, 2021

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, після чого грошей держава не отримувала. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року. Крім того, в найближчі тижні Україна має отримати від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення.