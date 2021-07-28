​Контракт на будівництво аеродрому в Дніпрі розірвали, оголошено новий тендер

Державне підприємство "Фінінпро" Державного агентства інфраструктурних проектів розірвало контракт з компанією "Альтіс-Констракшн" на будівництво нового аеродромного комплексу в Дніпрі вартістю майже 4 млрд гривень.

Про це у середу, 28 липня, повідомило видання "Наші гроші".

26 липня було оголошено новий тендер з очікуваною вартістю 5,7 млрд гривень.

Минули тендер мав майже таку ж очікувану вартість, але "Альтіс-Констракшн" та декілька інших підрядників готові були виконати роботи за 4 млрд гривень. Заявка "Альтіса" була найдешевшою, але підписаний з ним контракт розірвали через "невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених договором".

Нагадаємо, що договір з "Альтіс-Констракшн" було підписано за попереднього міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Відтоді змінився не тільки очільник МІУ (ним став Олександр Кубраков), але й керівник Укрінфрапроєкта, а "Фінінпро" очолив Юрій Журавльов, давній знайомий Кубракова, з яким він разом працював останні кілька років у КМДА та "Укравтодорі".

Нагадаємо, термінал міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" перебуває у приватній власності, а злітно-посадкова смуга належить державі.

Вона планує побудувати нову смугу довжину 3,2 км. Її мають оснастити сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Всього будівництво триватиме близько 3 років.

Паралельно приватний інвестор "НС-Дніпро" Олександра Ярославського має побудувати новий пасажирський та VIP-термінали аеропорту.