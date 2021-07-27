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ДФС викрила службових осіб АТ "Укрзалізниця" у розкраданні державних коштів в розмірі 33 млн гривень

За результатами санкціонованих обшуків було встановлено та вилучено бухгалтерську документацію.

В ході досудового розслідування кримінального провадження податкова міліція ГУ ДФС у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрила співробітників філії «Південно – Західної залізниці» АТ «Укрзалізниця» в зловживанні службовим становищем та розтратою коштів на суму в розмірі майже 33 млн грн, - повідомляє пресслужба ДФС.

За результатами проведених аналітичних досліджень, співробітники ГУ ДФС у м. Києві встановили, що одне із підприємств документально відобразило реалізацію в адресу філії «Південно – Західна залізниця» гальмівних дисків, послуг зі збирання двигуна, заміни фільтрів, демонтажу труб на суму майже 33 млн гривень, а фактичне придбання ТМЦ не здійснювалось.

Аналізуючи фінансово-господарську діяльність підприємства-підрядника також встановлено, що у 2019 році воно купувало виключно продукти харчування, будівельні матеріали, що підтверджує відсутність можливостей з постачання необхідних ТМЦ.

Також встановлено, що операції між СГД та філія «Південно – Західна залізниця» проходили без ПДВ. 

Фактично філія «Південно – Західна залізниця», здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність, оприбуткувала до свого бухгалтерського балансу раніше вже списані та відреконструйовані власними силами гальмівні диски, відобразивши їх фіктивне придбання від згаданого суб’єкта. У результаті вищезазначеної злочинної схеми грошові кошти були безпідставно переведені на банківські рахунки підприємства-підрядника.

“Внаслідок таких дій службові особи філії «Південно – Західна залізниця» шляхом зловживання службовим становищем допустили розтрату або заволодіння коштами в особливо великих розмірах, а також умисно ухилилися від сплати податку на прибуток шляхом документального відображення безтоварних операцій та безпідставного завищення витрат, що призвело до фактичного не надходження до державного бюджету коштів у розмірі майже 6 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків було встановлено та вилучено бухгалтерську документацію, журнали – ордери, в яких відображається факт придбання ТМЦ та послуг у фіктивного підприємства на суму майже 33 мільйони гривень.” – зазначив голова ДФС Вадим Мельник

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