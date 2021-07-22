За пів року ДФС забезпечила відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі майже 2 млрд грн

Відшкодована до бюджету за кримінальними провадженнями сума за неповних 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує щорічні показники минулих років.

З початку поточного року мною було визначено два пріоритетних напрямки роботи Державної фіскальної служби України. Це протидія тіньовим ринкам підакцизної продукції, а також незаконному формуванню ПДВ і легалізації товарів із тіньового сектору економіки через так звані “скрутки”. Про результати роботи служби у цих сферах ми говоримо найчастіше, - написав на своїй сторінці ФБ голова ДФС Вадим Мельник.

"Але поряд з цим нами забезпечується правоохоронна діяльність і в інших напрямках. Як приклад - забезпечення відшкодування збитків у кримінальних провадженнях, упередження незаконного відшкодування ПДВ і ряд інших напрямків.

Зауважу, що на сьогодні ДФС налічує близько 3 тисяч особового складу слідчих та оперативників, які здійснюють правоохоронну функцію та забезпечують результати роботи служби. Це найменша за історію існування податкової міліції кількість і, до речі, з найменшим серед інших правоохоронних органів рівнем зарплати (приблизно 10-12 тис. грн на місяць)",- наголосив голова ДФС.

За його словами, протягом першого півріччя працівниками служби забезпечено відшкодування збитків по кримінальним провадженням у сумі 864 млн грн. А у липні додатково забезпечено відшкодування збитків по одному з кримінальних проваджень у сумі 1,1 млрд грн. Відтак, загальна сума коштів, що фактично надійшли до бюджету України, сягає майже 2 млрд грн.

"Ця відшкодована нами до бюджету за кримінальними провадженнями сума за неповних 7 місяців поточного року майже вдвічі перевищує щорічні показники минулих років", - зазначив очільник відомства.