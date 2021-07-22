Visa дозволила переказ коштів за номером телефону

Наразі ця послуга доступна для клієнтів Таскомбанку, А-Банку та ПриватБанку.

Платіжна система Visa дозволила перекази коштів за номером телефону.

Про це йдеться повідомляє пресслужба Visa.

Для того, щоб надіслати переказ за номером телефону, клієнт має зайти у додаток свого банку у розділ "Перекази за номером телефону". Далі необхідно обрати необхідний контакт із списку, ввести необхідну суму та підтвердити переказ.

Зазначається, що аби отримати переказ, у додатку банку необхідно зайти у розділ "Перекази за номером телефону" та увімкнути можливість отримання таких переказів.

За інформацією на сайті Visa, наразі ця послуга доступна для клієнтів ТАСкомбанку, А-Банку та ПриватБанку.