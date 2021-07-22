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Visa дозволила переказ коштів за номером телефону

Наразі ця послуга доступна для клієнтів Таскомбанку, А-Банку та ПриватБанку.

Visa дозволила переказ коштів за номером телефону

Платіжна система Visa дозволила перекази коштів за номером телефону.

Про це йдеться повідомляє пресслужба Visa.

Для того, щоб надіслати переказ за номером телефону, клієнт має зайти у додаток свого банку у розділ "Перекази за номером телефону". Далі необхідно обрати необхідний контакт із списку, ввести необхідну суму та підтвердити переказ.

Зазначається, що аби отримати переказ, у додатку банку необхідно зайти у розділ "Перекази за номером телефону" та увімкнути можливість отримання таких переказів.

За інформацією на сайті Visa, наразі ця послуга доступна для клієнтів ТАСкомбанку, А-Банку та ПриватБанку.

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