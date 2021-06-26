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У клієнтів “Приватбанку” через збій повторно списують гроші

Некоректно списані суми будуть повернені протягом доби, пообіцяли у банку.

У клієнтів “Приватбанку” через збій повторно списують гроші
Фото: phl.com.ua

Клієнти “Приватбанку” через збій сьогодні стикнулися з повторним списанням коштів за деякими картками та некоректним відображенням та використанням доступного залишку за карткою.

Про це повідомив прессекретар банку Олег Серга у соцмережі Facebook.

“Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми”, – йдеться у повідомленні.

За словами Сегри, некоректно списані суми будуть повернені протягом доби. “Ще раз приносимо вибачення за надані незручності”, – додав він.

Нагадаємо, французский бізнес готовий інвестувати у банківську систему України. Місцеві компанії готові купувати українські державні банки, зокрема "Приватбанк".

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