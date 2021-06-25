Міненерго ще на місяць відклало зміну тарифів на електроенергію

Міністерство енергетики відклало на місяць запровадження нової моделі ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергію.

Про це повідомляється на сайті Міненерго.

"Ситуація, що склалась на ринку електроенергії у травні-червні, повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО. Тому Міненерго неодноразово зверталось до НКРЕКП щодо необхідності термінового реагування. Частина заходів регулятором вже здійснена. Очікуємо на ухвалення найближчим часом наступних рішень, що допоможуть стабілізувати ринок. Вже у першій половині липня очікуємо побачити позитивні результати. Це створить умови для можливості використання об’єктивних даних для належного обрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту. З огляду на зазначені фактори Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії чинного ПСО до 1 серпня", - йдеться в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко у минулу п'ятницю обіцяв, що оновлена модель ПСО буде представлена цього тижня.

Вона передбачає зміну тарифів на електроенергію для населення з 1 липня. Зокрема, для частини населення, яке споживає менше 100 кВт-год, тариф може бути знижено.

Нагадаємо, до 2021 року тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

З 1 січня 2021 року Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення, скасувавши пільговий тариф на перші 100 кВт.

На перший квартал 2021 уряд ухвалив постанову про покладання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії, згідно якої ціна для населення встановлена на єдиному рівні 1,68 грн/кВт-год (за виключенням добового зонного обліку). Пізніше її дію продовжили на квітень, потім - на травень-червень, а тепер - і на липень.