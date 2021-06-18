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Міненерго розраховує, що опалювальний сезон буде легшим за попередній

Україна сподівається спокійно від'єднатися від енергосистеми РФ. 

Міненерго розраховує, що опалювальний сезон буде легшим за попередній
Герман Галущенко
Фото: Телеканал Рада

Міністерство енергетики розраховує, що опалювальний сезон 2021-2022 років буде легшим, ніж минулий, коли не вистачало вугілля і енергосистема підтримувалася тільки завдяки імпорту.

Про це під час години запитань до уряду в Верховній Раді сказав міністр Герман Галущенко.

"Ключове завдання, яке ми ставимо - не допустити повторення тієї ситуації, коли з'являються проблем одночасно - невчасне завершення ремонтної кампанії, збільшення попиту на електроенергію, відхилення температурних показників, обмеження постачання вугілля. Для нас дуже важливо наступний опалювальний сезон пройти стабільно, тому що не секрет, що в наступному році у нас є план автономно попрацювати, від'єднавшись від енергосистеми Російської Федерації та Білорусі для того, щоб у 2023 році забезпечити процес синхронізації з європейською енергосистемою", - сказав він.

Для початку, Міністерство енергетики вирішило до зими накопичити 19-20 млрд кубометрів газу в сховищах.

"Маємо план закачування природного газу в газосховищах. Накопичити визначено не менше 17 млрд кубів газу, але плануємо накопичити від 19 до 20 млрд. Тут наше завдання - забезпечити такий обсяг, щоб були комфортні умови проходження опалювального сезону", - сказав він.

Також ведеться накопичення вугілля на складах, де вже є 1,467 млн тонн вугілля.

Розроблено графік планових ремонтів генеруючого обладнання електростанцій і електроцентралей. Створюється аварійний запас обладнання, матеріалів та устаткування для ремонтних робіт на високовольтних лініях і трансформаторах.

"Дуже важлива оптимізація графіку ремонтів атомної генерації, тому що нам вкрай важливо в цей сезон максимально важливо залучити блоки АЕС до роботи під час осінньо-зимового періоду", - сказав міністр.

Нагадаємо, що об’єднана енергосистема України у 2022 році відокремиться від енергосистем Росії та Білорусі і перейде в ізольований режим роботи. Після цього, у 2023 році відбудеться її повна синхронізація з енергосистемою ЄС.

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