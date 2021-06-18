АМКУ дозволив Бойку монополію у вибухівці, – "Наші гроші"

Антимонопольний комітет дозволив сину нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка, Анатолію, легалізуватися як власнику активів хімічного заводу "Зоря", активи якого сумнівним шляхом були виведені з власності держави, пишуть "Наші гроші".

17 червня АМКУ розглянув низку питань щодо колишніх активів заводу "Зоря" на Луганщині. Повні рішення ще не опубліковані, але з відкритих джерел зрозуміло, що ТОВ "НВП "Зоря" Антона Чернецова покарали на 170 000 грн за оренду майнового комплексу у ТОВ "Українська хіміко-енергетична компанія" Володимира Жоголєва без дозводу АМКУ.

ТОВ "Хімічні іноваційні технології", які належать Анатолію Бойку, дали дозвіл на придбання низки активів у "Української хіміко-енергетичної компанії". Також АМКУ дозволив сину Бойка передати ці активи в оренду ТОВ "НВП Зоря".

Крім того, на 170 000 грн оштрафували, але одночасно надали дозвіл ТОВ "Українська хіміко-енергетична компанія" і ТОВ "НВП Зоря" за створення ТОВ "НВК Зоря Медіапро" без відома АМКУ. Також оштрафовано на 170 000 грн "Укрвибухбуд". Їм же надали дозвіл на заміщення керівних посад у ТОВ "Укрвибухбуд" та інших суб’єктах господарювання.

"Антимонопольний комітет легалізував контроль оточення лідера «Опозиційного блоку За життя!» над стратегічно важливими активами у сфері виготовлення вибухових речовин, які знаходяться у прифронтовій зоні – в місті Рубіжне Луганської області", - заявили журналісти.

Вони підкреслили, що всі питання АМКУ розглянув дуже швидко. Комітет проводив поглиблене дослідження концентрацій суб’єктів господарювання в рамках справи (фаза ІІ), що свідчить про загрозу монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на певних товарних ринках. Однак в результаті дозволи надані, отже АМКУ або не побачив загроз, або розцінив їх як незначні.

Бенефіціаром покупця активів ТОВ "Хімічні інноваційні технології" є син нардепа Анатолій Бойко. Компанія була створена наприкінці минулого року зі статутним капіталом в 1 млн гривень.

Продавець активів – ТОВ "Українська хіміко-енергетична компанія" – здійснює діяльність з надання в оренду майна та має філію в м. Рубіжне. Бенефіціаром значиться Володимир Жоголєв, який раніше балотувався до парламенту за списком блоку "Не так!" за квотою Республіканської партії Юрія Бойко.

"На другому етапі концентрації активи, які вже належатимуть сину Бойка, будуть передані в оренду фірмі "Зоря". ТОВ "НВП Зоря" через кіпрський офшор контролюється Антоном Чернецовим. Батько Антона Чернецова – Олександр Чернецов – був головним інженером Рубіжанського казенного заводу «Зоря», яким раніше керував Юрій Бойко. Крім того, Чернецов керував Рубіжанською міською організацією Республіканської партії Юрія Бойка та контролює групу компаній, що входять до сфери впливу Бойко", - зазначили журналісти.

ТОВ "НВП Зоря" спеціалізується, зокрема, на виробництві промислових вибухових речовин. Журналісти стверджують, що в Україні не існує виробничих потужностей, здатних створити подібний асортимент продукції на одному виробництві.

"При цьому підприємства оборонного комплексу купують лише вибухівку приватної «Зорі» як єдиного виробника. Хоча раніше в Україні єдиним виробником цієї вибухівки була інша «Зоря» – державна. Але вона втратила свої виробничі потужності, які зараз і легалізувались у руках сина Бойка", - зазначили "Наші гроші".

Юрій Бойко починав свою кар’єру двадцять років тому як директор Рубіжнянського казенного хімічного заводу "Зоря" (РКХЗ "Зоря", не приватне "НВП Зоря").

"Коли Юрій Бойко став міністром енергетики при президенті Януковичу уряд прийняв постанову від 29.12.2010 № 1221. По рішенню Кабміну, РКХЗ "Зоря" включили до переліку підприємств оборонно-промислового комплексу України та до складу ДК "Укроборонпром". У грудні 2012 року, коли Юрій Бойко з простого міністра піднявся до віцепрем’єра по промисловій політиці, до РКХЗ "Зоря" приєднали державне підприємство "Хімічний завод "Південний" (м. Рубіжне). І фактично тоді ж це стратегічне для України підприємство перестало працювати – його виробництво було зупинене, а працівники основного виробництва – звільнені", - зазначили журналісти.

Фото: YouControl/Наші гроші

За даними медіа, створена у 2010 році разом з призначенням Юрія Бойка міністром приватна фірма "НВП Зоря" фактично захопила активи РКХЗ "Зоря". Розмістившись на його промисловому майданчику та орендуючи його устаткування та будівлі, фірма виробляла ту ж продукцію, що і держпідприємство.

Приватна "Зоря" з 2010 року поступово почала виробництво деяких видів продукції, яку випускав державний завод, зокрема і виробництво вибухових речовин. При цьому промислове обладнання фірма орендувала в ДП за значно нижчими від ринкових цін.

У результаті ДП отримав багатомільйонні борги, а прибутки приватної "Зорі" виводились через кіпрський офшор на користь її бенефіціарів. Зараз приватна "Зоря" позиціонує себе як підприємство з віковою історією і має подібний до державної "Зорі" товарний знак.

Фото: YouControl/Наші гроші

"Однак здається, що АМКУ не став заглиблюватися у «хижацьку» схему поступового захоплення державного конкурента, не став бити в набат про знищення державних стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу на користь приватного бізнесу. А лише трохи покарав за старі гріхи, та дозволив «жити по-новому»", - вважають журналісти.

Вони також підкреслюють, що загалом ця ситуація може допомогти Юрію Бойку потрапити в реєстр олігархів, який створять в разі ухвалення відповідного законопроєкту.