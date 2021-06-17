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НБУ оголосив про закінчення коронакризи

Економіка України відновила зростання.

НБУ оголосив про закінчення коронакризи
Фото: flickr/НБУ

Національний банк вирішив згорнути антикризові заходи з підтримки банків у зв'язку з закінченням кризи в Україні.

Про це сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб на брифінгу в четвер, 17 червня.

"Криза закінчилась. Економіка цього року зросте, вже зростає у другому кварталі на тлі низької бази минулого року", - сказав він.

Голова правління НБУ Кирило Шевченко у свою чергу сказав, що "банківська система пройшла коронакризу на відмінно".

"Неконвенційні заходи виконали свою роль у період кризи, водночас за нинішніх економічних умов нагальної потреби в їх подальшому використанні вже немає. Наразі виважене і вчасне згортання антикризових інструментів не матиме негативного впливу на банки й економіку. Натомість це сприятиме підвищенню спроможності Національного банку впливати на інфляційні процеси", – зазначив Шевченко.

Нагадаємо, що у 2020 році економіка України через коронакризу впала на 4,0%.

За підсумками 2021 року очікується зростання економіки та її вихід на допандемічний рівень.

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