Нацбанк вирішив не піднімати облікову ставку, незважаючи на стрибок інфляції

Правління Національного банку вирішило не піднімати облікову ставку, незважаючи на стрибок інфляції до 9,5% у річному вимірі.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Регулятор вважає, що інфляційний тиск ще кілька місяців буде значним, але восени почнеться її сповільнення через поступове вичерпання ефекту низької бази порівняння, кращі врожаї та стабілізуючий вплив монетарної політики. У першому півріччі 2022 року, за розрахунками Нацбанку, інфляція повернеться до цільового рівня 5%.

"Ураховуючи баланс ризиків, правління Національного банку України зберегло облікову ставку на рівні 7,5%", - йдеться в повідомленні.

Водночас Нацбанк вирішив згорнути антикризові монетарні інструменти, зокрема довгострокове рефінансування та процентний своп, щоб підвищити свою спроможність впливати на інфляційні процеси.

НБУ заявив також про готовність підвищувати облікову ставку, "якщо суттєвіше посилення фундаментального інфляційного тиску та погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році".

Наступний перегляд облікової ставки заплановано на 22 липня.

Нагадаємо, що з червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. На початку березня НБУ підвищив її до 6,5%, а у квітні - до 7,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.