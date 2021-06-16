Спільні зусилля президента, Кабміну, Ради і ФДМУ дозволили запустити велику приватизацію, - Сенниченко

"Україна в найближчому майбутньому побачить велику приватизацію, це буде вперше з часів «Криворіжсталі»".

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко наголошує, що консолідовані дії президента Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів, Верховної Ради і ФДМУ дозволили запустити "Велику приватизацію".

Про це він сказав, виступаючи на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів".

"Україна в найближчому майбутньому побачить велику приватизацію, це буде вперше з часів «Криворіжсталі». Ми все зробили спільно з Кабінетом Міністрів. І я завжди підкреслював, що тільки спільна робота всіх гілок влади: Президента України, Кабінету Міністрів, Фонду державного майна, Верховної Ради, дасть справжній результат", - зазначив Сенниченко.

Він наголосив, що керівництво країни "чудово розуміє важливість залучення інвесторів і наполегливо працює над удосконаленням і спрощенням правил приватизації".

"Вчора президент України дав чіткі сигнали стосовно того, що в Україні змінюються правила. Що будуть нові правила відкритості для залучення чесних інвесторів. Що будуть бар’єри для нечесного використання державного майна задля прибутку окремих фінансових груп, або певних осіб", - зазначив голова ФДМУ.

Як приклад консолідованих дій органів влади в цьому напрямі, він навів останні рішення Ради і уряду: "Верховна Рада відмінила закон, яким заборонялася приватизація 1400 підприємств, які насправді не були стратегічними. Кабінет Міністрів допомагає ухвалювати постанови, і ми бачимо, що нові й нові об’єкти надходять до Фонду для підготовки до приватизації".

В свою чергу ФДМУ повністю змінив всі процеси підготовки і виведення об’єктів до інвесторів. "Це – такий електронний супермаркет, веб-сайт, маркет-плейс. І ринок вже про це знає", - наголосив Сенниченко.

Вже готуються подальші дії в цьому напрямі, які відкриють ще більше можливостей для інвесторів, а також сприятимуть залученню додаткових коштів в регіони. Відповідний законопроект внесений до Верховної Ради і підтриманий 30 бізнес-асоціаціями,

"Він зніме додаткові бар’єри для приватизації нестратегічних, непрофільних активів. В цьому законопроекті також дається мотивація і держава посилає чіткий сигнал місцевим органам влади, територіальним громадам, що державне майно, якщо воно знаходиться не території певної ОТГ, частина коштів після прозорого аукціону може надійти на розвиток цієї ОТГ", - розповів голова ФДМУ.

За його словами, всі ці новацію вкладаються у логіку перетворень, закладену в Національну економічну стратегію 2030 – перетворення держави у професійного і компактного менеджера, який встановлює правила і забезпечує їхнє неухильне виконання.