"Нуль українців": у "Нафтогазі" назвали число клієнтів, які отримають газ майже по 12 гривень

У газопостачальній компанії "Нафтогаз" назвали число клієнтів, яких торкнулося підвищення ціни за місячним тарифом майже до 12 грн за куб.

"Нуль українців отримують газ від "Нафтогазу" за ціною 11,94 грн за куб. Понад мільйон українців отримують газ від Нафтогазу за ціною 7,96 грн за куб", - повідомила пресслужба компанії, відреагувавши на "маніпуляції «експертів»".

Там нагадали, що, клієнти ГК "Нафтогаз України" з 1 травня автоматично були переведені на річний тарифний план "Фіксований" (згідно з постановою НКРЕКП).

"Тобто наші клієнти продовжують платити у рамках річного тарифного плану за однією з найвигідніших цін на ринку – 7,96 грн/куб.м. І не матимуть підвищень ціни на газ до кінця квітня 2022 року", - зазначено в повідомленні.

У "Нафтогазі" наголосили, що підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається лише за бажанням клієнта. Нові клієнти компанії теж автоматично приєднуються до річної пропозиції з ціною 7,96 грн/куб.м.

"Якщо, наприклад, у серпні-вересні відбудеться значне зниження цін на європейських хабах, то ціна на газ у рамках тарифного плану «Місячний» також буде зменшуватися", - додали в компанії.

У ГК пояснили, що нинішня ціна на газ у тарифному плані "Місячний" обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках. У середньому на початок червня ціни на газ у Європі сягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів.

Причинами подорожчання газу компанія вважає штучні обмеження на поставки зі сторони Росії з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2", а також високі ціни на скраплений газ в Азії.

Нагадаємо, що до травня "Нафтогаз" продавав газ по 6,86 грн за місячним тарифом, але з 1 травня всі газопостачальні компанії повинні були перевести побутових споживачів на річні тарифи з фіксованою ціною.

Більшість великих газопостачальних компаній встановили річну ціну на рівні близько 8 гривень за кубометр, а загалом розмір річного тарифу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні.