Nord Stream 2 AG заявила про завершення прокладання труб першої нитки "Північного потоку-2"

Морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою.

Компанія Nord Stream 2 AG 10 червня завершила роботи з укладки труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

“Морська ділянка однієї нитки “Північного потоку-2” механічно добудована. Трубопроводи були завершені 4 червня 2021 року. Підключення відбулось сьогодні. Таким чином морські ділянки трубопроводу, прокладені між Росією та Німеччиною, з’єднані між собою.

Зазначається, що 11 червня будуть проведені необхідні пусконалагоджувальні заходи для підготовки до закачки газу. Наразі тривають роботи на другій нитці газопроводу.

Нагадаємо, в п’ятницю, 4 червня, президент Росії Володимир Путін заявив про завершення робіт з прокладання труб першої нитки "Північного потоку - 2", який веде від РФ та Німеччини.

Очікується, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено до кінця 2021 року, і він буде введений в експлуатацію.

Після того, як магістраль добудують, Росія матиме інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Чинний транзитний контракт між "Газпромом" і "Нафтогазом" діє до кінця 2024 року, він зобов'язує Росію транспортувати через Україну мінімум 40 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, що наприкінці травня президент США Джо Байден повідомив про відмову від жорстких санкцій проти "Північного потоку - 2", які могли б запобігти введенню газопроводу в експлуатацію. За його словами, на етапі, коли трубопровід практично добудований, це було б "контрпродуктивним з точки зору європейських відносин".