Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом напередодні саміту НАТО

Він наголосив на чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для України.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що Зеленський поінформував співрозмовника про безпекову ситуацію на Донбасі та збереження суттєвої військової загрози через скупчення російських військ навколо України.

Він також висловив сподівання, що під час саміту НАТО 14 червня будуть предметно розглянуті питання російської агресії та дієвих кроків для її стримування.

“Президент України подякував Генеральному секретарю за послідовну підтримку з боку НАТО суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Він окремо наголосив на важливості для України підтвердження у рішеннях цьогорічного саміту НАТО політики «відкритих дверей» Альянсу та чинності рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо ПДЧ для нашої країни”, - йдеться у повідомленні.

Зеленський також поінформував генсека НАТО про реформи у сфері безпеки й оборони та подякував за підтримку Альянсу в імплементації цих реформ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення Північноатлантичного альянсу шляхом інтеграції до блоку України. Можливий вступ України до НАТО він розцінює як “червону лінію” для Росії.

Тим часом у НАТО наголошують, що члени блоку поки що не досягли консенсусу для надання плану дій про членство для України.