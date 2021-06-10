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У Південній Кореї п’ятиповерхівка обвалилася на пасажирський автобус

Щонайменше дев'ять людей загинули.

Фото: twitter.com

Щонайменше дев'ять людей загинули і ще вісім отримали травми в місті Кванджу на півдні Південної Кореї, коли на автобус, в якому вони перебували, обвалилася п'ятиповерхова будівля.

Про це повідомляє ВВС.

За даними Національної служби пожежної охорони, автобус із 17 пасажирами зупинився біля будинку, призначеного на знесення, і в цей момент він обрушився.

За словами представника пожежної служби, всі робітники, що знаходилися в будівлі, були заздалегідь евакуйовані.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У 1995 році в Південній Кореї сталася одна з найбільших трагедій мирного часу, коли в результаті обвалення п'ятиповерхової торгового центру "Сампун" в Сеулі загинув понад 500 осіб.

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