Фото: twitter.com

Щонайменше дев'ять людей загинули і ще вісім отримали травми в місті Кванджу на півдні Південної Кореї, коли на автобус, в якому вони перебували, обвалилася п'ятиповерхова будівля.

Про це повідомляє ВВС.

За даними Національної служби пожежної охорони, автобус із 17 пасажирами зупинився біля будинку, призначеного на знесення, і в цей момент він обрушився.

A five-story building being demolished in southern #SouthKorea has collapsed, sending debris falling on a bus and killing nine people on boardhttps://t.co/6994fdRcrT#Gwangju pic.twitter.com/dgJtZcEihI — Alghadeer English (@alghadeertv_eng) June 9, 2021

За словами представника пожежної служби, всі робітники, що знаходилися в будівлі, були заздалегідь евакуйовані.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У 1995 році в Південній Кореї сталася одна з найбільших трагедій мирного часу, коли в результаті обвалення п'ятиповерхової торгового центру "Сампун" в Сеулі загинув понад 500 осіб.