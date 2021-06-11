У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації

Повністю вакциновані від коронавірусу жителі Німеччини невдовзі матимуть змогу засвідчити факт отримання щеплень за допомогою цифрового сертифіката вакцинації CovPass.

Починаючи з четверга, 10 червня, в країні розпочалося покрокове впровадження цього документа, анонсував міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан, передає DW.

За його словами, мета німецького МОЗ - до кінця червня зробити цифровий сертифікат вакцинації доступним для усіх, хто має право на його отримання. А починаючи з липня CovPass можна буде використовувати для поїздок всередині ЄС, планує Шпан.

Уже тепер користувачі у Німеччині можуть завантажувати в крамницях застосунків новий мобільний додаток CovPass. Також у найближчому майбутньому буде оновлено застосунок Corona-Warnapp, в який також можна буде додати цифровий сертифікат вакцинації.

При цьому цифровий сертифікат не буде заміною традиційному паперовому сертифікату вакцинації, який діє у ФРН, а стане лише його доповненням. Для того, щоб засвідчити отримання повного курсу вакцинації, не доведеться носити з собою паперовий документ.

Подати запит на отримання цифрового сертифіката жителі Німеччини зможуть у центрах вакцинації чи у сімейних лікарів, де їм робили друге щеплення. Крім того, центри вакцинації надсилатимуть цифрові ключі тим, хто вакцинувався. За допомогою ключів можна буде завантажити у мобільний додаток цифровий сертифікат вакцинації. Також його можна буде отримати в аптеках, надавши підтвердження отримання щеплень та документ, який засвідчує особу.

Станом на 10 червня, за даними Інституту імені Роберта Коха, у Німеччині повністю вакцинувалися від коронавірусу 19,9 мільйона осіб. 39,1 мільйона осіб отримали щонайменше одну дозу вакцини, що відповідає 47% від усього населення країни.