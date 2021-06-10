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Працівники посольства США сфотографувалися у новій формі збірної України

"Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!”

Фото: https://www.facebook.com/usdos.ukraine

Працівники американського посольства в Києві зробили спільне фото у формі збірної України по футболу.

Відповідне фото оприлюднене у Twitter посольства США в Україні.

“З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!”, - сказано у повідомленні посольства США.

Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Форма української збірної викликала гостру реакцію з боку російських чиновників. 

Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.

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