"Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!”

Фото: https://www.facebook.com/usdos.ukraine

Працівники американського посольства в Києві зробили спільне фото у формі збірної України по футболу.

Відповідне фото оприлюднене у Twitter посольства США в Україні.

“З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!”, - сказано у повідомленні посольства США.

Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Форма української збірної викликала гостру реакцію з боку російських чиновників.

Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.