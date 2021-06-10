Працівники американського посольства в Києві зробили спільне фото у формі збірної України по футболу.
Відповідне фото оприлюднене у Twitter посольства США в Україні.
“З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда виглядатиме чудово!”, - сказано у повідомленні посольства США.
Нагадаємо, 7 червня УЄФА остаточно затвердив нову форму збірної України на Євро-2020 з Кримом і гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!".
Форма української збірної викликала гостру реакцію з боку російських чиновників.
Пізніше стало відомо, що УЄФА вимагає від України внести зміни у форму і прибрати "політичний" слоган.