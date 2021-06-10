Військова хунта звинуватила колишню лідерку М'янми Аун Сан Су Чжі в корупції

Військова хунта М'янми висунула нове звинувачення колишній лідерці країни Аун Сан Су Чжі.

Як повідомляє CNN, 75-річну політикиню, яку затримали під час військового перевороту 1 лютого, її закидають корупцію заради особистого збагачення.

Якщо її визнають винною, Аун Сан Су Чжі може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Антикорупційна комісія М'янми стверджує, що Су Чжі "зловживала своєю владою", орендуючи землю та будівлю в Найп'їдо для відкриття офісу очолюваного нею благодійного фонду імені Кхін Чжі (Daw Khin Kyi Foundation).

Комісія також заявила, що Су Чжі незаконно отримала 600 тисяч доларів у готівці та золоті, перебуваючи на посаді.

Обвинувачення базується на скарзі колишнього чиновника з провінції Янгон, яку він подав у березні.

Адвокат колишньої лідерки М'янми назвав обвинувачення в хабарництві та корупції абсурдним та безпідставним.

"Я ніколи не зустрічав державного діяча, більш чесного та непідкупного, ніж Аун Сан Су Чжі. Вона може мати певні вади, але жадібність і корупція - це не про неї. Ті, хто звинувачує її у жадібності та корупції, плюють в небо", - сказав юрист.

Раніше Су Чжі була звинувачена в низці інших правопорушень, серед яких - незаконне ввезення рацій walkie-talkie та порушення карантинних обмежень під час передвиборчої кампанії у 2020 році. Суд за цим звинуваченням почнеться 14 червня і, як очікується, завершиться до кінця липня.

Окремо Су Чжі звинувачують в порушенні закону про таємницю, за що їй загрожує до 14 років позбавлення волі.

Аун Сан Су Чжі - лауреатка Нобелівської премії миру 1991 року за зусилля з побудови демократії.