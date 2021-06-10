США вирішили купити 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн

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Сполучені Штати Америки вирішили купити 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Вакцина ,уде призначатися 92-м країнам з низьким рівнем доходів та рівнем доходів нижче середнього. До другої групи відноситься й Україна.

Постачання вакцини планують почати уже в серпні, і до кінця року відправити перші 200 млн доз. Дистрибуція решти 300 млн доз очікується у першій половині 2022 року.

Адміністрація президента США називає це оголошення історичним, оскільки ніколи раніше одна країна не жертвувала таку велику кількість вакцин.

Нагадаємо, що у травні президент США Джо Байден повідомив про плани передати іншим країнам 80 млн доз вакцини від ковіду.

Крім того, США пожертвували 2 млрд доларів на програму справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX.