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США вирішили купити 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн

Частину вакцин може отримати Україна.

Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки вирішили купити 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Вакцина ,уде призначатися 92-м країнам з низьким рівнем доходів та рівнем доходів нижче середнього. До другої групи відноситься й Україна.

Постачання вакцини планують почати уже в серпні, і до кінця року відправити перші 200 млн доз. Дистрибуція решти 300 млн доз очікується у першій половині 2022 року.

Адміністрація президента США називає це оголошення історичним, оскільки ніколи раніше одна країна не жертвувала таку велику кількість вакцин.

Нагадаємо, що у травні президент США Джо Байден повідомив про плани передати іншим країнам 80 млн доз вакцини від ковіду.

Крім того, США пожертвували 2 млрд доларів на програму справедливого розподілу вакцин від коронавірусу COVAX.

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