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Найбільший виробник м'яса у світі заплатив хакерам $11 млн викупу

Виплату провели в біткоїнах, як того вимагали хакери.

Найбільший виробник м'яса у світі заплатив хакерам $11 млн викупу
Фото: EPA/UPG

Найбільша у світі м'ясопереробна компанія JBS визнала, що заплатила хакерам викуп в розмірі 11 млн доларів за усунення наслідків серйозної кібератаки. Майже два тижні тому хакери атакували сервери декількох заводів компанії, в результаті чого на деякий час було зупинено роботу її підприємств у Канаді та Австралії.

В інтерв'ю Wall Street Journal генеральний директор JBS USA (американського підрозділу компанії) Андре Ногейра назвав платіж хакерам "болючим, але правильним" рішенням, передає ВВС.

"Це було дуже складне рішення для нашої компанії і особисто для мене. Однак ми розуміли, що його необхідно прийняти, щоб запобігти будь-якому потенційному ризику для наших клієнтів", - сказав Ногейра.

Виплату викупу зробили в біткоїнах, як того вимагали хакери.

Кібератака тимчасово зупинила роботу м'ясних підприємств JBS, які виробляють майже чверть американської яловичини. Вона загрожувала розірвати ланцюжок поставок продуктів харчування і призвести до зростання і так високих цін на продукти харчування.

Зараз слідчі і служби безпеки проводять перевірку, щоб визначити розмір шкоди, завданої хакерами. У компанії кажуть, що ніякого витоку про дані партнерів, клієнтів або співробітників не відбулося.

ФБР стверджує, що за кібератакою стоїть пов'язана з Росією хакерська група, відома під назвами REvil і Sodinokibi.

Нагадаємо, місяць тому через хакерську таку на компанію Colonial Pipeline довелося зупинити найбільший бензопровід у США. Згодом повідомили, що компанія заплатила хакерам майже 5 млн доларів США у криптовалюті протягом декількох годин після атаки.

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