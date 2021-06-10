У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Військовослужбовиця 128-ї бригади загинула під час виконання службових обов’язків
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
ГоловнаСвіт

Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром

Заборона набуде чинності в грудні 2021 року.

Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром
Фото: 4news.kz

Уряд Ізраїлю заборонив торгівлю натуральним хутром.

Про це заявила міністр навколишнього природного середовища Гіла Гамліель, передає The Jerusalem Post.

Ізраїль став першою країною у світі, яка пішла на такий крок.

"Хутряна промисловість призводить до загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовну жорстокість та страждання" - сказала міністр.

Заборона набуде чинності в грудні 2021 року і не поширюватиметься на наукові, освітні та релігійні потреби

"Рішення зробить ізраїльський ринок модного одягу більш дружелюбним до навколишнього середовища", - зазначила Гамліель.

Зазначимо, що аналогічні заборони діють в деяких країнах на регіональному рівні - в тому числі в американському штаті Каліфорнія ( з жовтня 2019 року) і бразильському штаті Сан-Паулу.

Організація PETA, яка бореться за права тварин, назвала рішення ізраїльського уряду "історичною перемогою, яка захистить незліченну кількість лисиць, норок, кроликів та інших тварин від жорстокого вбивства". 

Нагадаємо,  з січня 2019 року також у Сербії почала діяти  заборона на розведення і вбивство тварин для виробництва хутра.  Заборона була ухвалена в 2009 році, але набуття чинності було відкладено на 10 років, щоб ті, хто займається цією діяльністю, могли підготувати свій бізнес. Влада країни врахувала не тільки етичні, а й екологічні причини для введення цієї заборони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також