Ізраїль першим у світі заборонив торгівлю натуральним хутром

Уряд Ізраїлю заборонив торгівлю натуральним хутром.

Про це заявила міністр навколишнього природного середовища Гіла Гамліель, передає The Jerusalem Post.

Ізраїль став першою країною у світі, яка пішла на такий крок.

"Хутряна промисловість призводить до загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовну жорстокість та страждання" - сказала міністр.

Заборона набуде чинності в грудні 2021 року і не поширюватиметься на наукові, освітні та релігійні потреби

"Рішення зробить ізраїльський ринок модного одягу більш дружелюбним до навколишнього середовища", - зазначила Гамліель.

Зазначимо, що аналогічні заборони діють в деяких країнах на регіональному рівні - в тому числі в американському штаті Каліфорнія ( з жовтня 2019 року) і бразильському штаті Сан-Паулу.

Організація PETA, яка бореться за права тварин, назвала рішення ізраїльського уряду "історичною перемогою, яка захистить незліченну кількість лисиць, норок, кроликів та інших тварин від жорстокого вбивства".

Нагадаємо, з січня 2019 року також у Сербії почала діяти заборона на розведення і вбивство тварин для виробництва хутра. Заборона була ухвалена в 2009 році, але набуття чинності було відкладено на 10 років, щоб ті, хто займається цією діяльністю, могли підготувати свій бізнес. Влада країни врахувала не тільки етичні, а й екологічні причини для введення цієї заборони.