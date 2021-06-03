До майбутнього прем'єра Ізраїлю Беннета приставили охорону

Відділ особистої охорони Загальної службі безпеки Ізраїлю (ШАБАК) приставив охорону до депутата Кнесету від партії "Яміна" Нафталі Беннета, який має очолити новий уряд.
Про це повідомляє NEWSru.co.il.
Згідно з протоколом, Беннет мав отримати особисту охорону тільки після приведення Кнесету до присяги, проте, у зв'язку з погрозами на його адресу, було прийнято рішення виділити Беннету охорону відразу після підписання коаліційних угод.
Охорона виділяється також президенту та голові опозиції.
Нагадаємо, в Ізраїлі уже рік триває політична криза, за час якої вже тричі відбулися парламентські вибори. У квітні 2019 року партії "Лікуд" Нетаньягу та "Кахоль Лаван" Бені Ганца отримали по 35 мандатів, право формувати уряд надали Нетаньягу, а коли йому це не вдалося, Кнесет проголосував за саморозпуск.
У вересні 2019 року "Кахоль Лаван" переміг з перевагою в один мандат: 33 проти 32. Цього разу можливість сформувати уряд була і в Нетаньягу, і в Ганца, але обидва з завданням не впоралися. У березні 2020 року "Лікуд" отримав 36 мандатів, а "Кахоль Лаван" - 33.
13 травня 2021 року Нетаньягу офіційно повідомив президента Ізраїлю Реувена Ривліна і спікера Кнесету, що йому вдалося сформувати уряд.
30 травня лідери двох основних опозиційних партій Ізраїлю заявили, що працюватимуть разом над формуванням коаліційного уряду. 3 червня лідер опозиції Лапід офіційно поінформував президента країни про те, що він досяг домовленостей з політичними союзниками про формування нового уряду без Нетаньягу.
70-річний Беньямін Нетаньягу займає пост прем'єр-міністра Ізраїлю з 2009 року.