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Європейський регулятор EASA наказав авіакомпаніям оминати Білорусь

Рішення покликане зменшити потенційний ризик для пасажирів та екіпажів.

Європейський регулятор EASA наказав авіакомпаніям оминати Білорусь
Фото: facebook.com/minskairport

Європейське агентство авіаційної безпеки EASA 2 червня випустило рішення з безпеки польотів з вимогою до країн-членів EASA зобов'язати національних перевізників уникати повітряного простору Білорусі за винятком надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляється на сайті EASA.

Вимога оминати район польотної інформації "Мінськ" пов'язана з примусовою посадкою рейсу FR4978 авіакомпанії Ryanair 23 травня.

Європейський регулятор заявив, що його рішення покликане зменшити потенційний ризик для пасажирів та екіпажів.

Рішення буде періодично переглядатися.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

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