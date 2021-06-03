Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії

Влада Німеччини попередньо закрила повітряний простір країни для літаків російських авіакомпаній.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомили агентству AFP в міністерстві транспорту і цифрової інфраструктури ФРН, таке рішення ухвалило Федеральне відомство авіації Німеччини.

Причиною стало скасування польотів німецького авіаперевізника Lufthansa в Росію через відсутність дозволу російської влади.

В цілому заборона торкнеться рейсів компаній "Аерофлот" і S7.

Міністерство транспорту ФРН також пояснило, що повітряний простір Німеччини буде знову відкрито для російських авіакомпаній після того, як російська сторона видасть дозвіл на польоти німецькій Lufthansa.

Раніше представник Lufthansa повідомив, що заплановані на 2 червня рейси з Франкфурта-на-Майні в Москву і назад, а також рейси з Франкфурта в Санкт-Петербург і назад скасовані "через відсутність узгодження з владою" Росії. Рейси мали виконуватися в обхід повітряного простору Білорусі.

Нагадаємо, раніше Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі. Так, минулого тижня російська авіаційна влада не погодила польоти літаків як мінімум двох європейських авіакомпанії, які намагалися на шляху в Росію облетіти повітряний простір Білорусі.

Напередодні, 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.