Росія почала блокувати рейси європейських авіакомпаній в обхід Білорусі

27 травня були скасовані рейси Austrian Airlines з Відня до Москви, а також другий день поспіль лайнер Air France не зміг долетіти з Парижа до Москви.

Російська авіаційна влада не погодила польоти літаків як мінімум двох європейських авіакомпанії, які намагалися на шляху в Росію облетіти повітряний простір Білорусі.

Так, у четвер, 27 травня, були скасовані рейси австрійської авіакомпанії Austrian Airlines з Відня до Москви, а також другий день поспіль не зміг долетіти до російської столиці лайнер авіакомпанії Air France з Парижа, повідомляє Deutsche Welle.

Представники австрійської авіакомпанії заявили, що рейс скасували, тому що Росія не дала на нього дозвіл, не схваливши новий маршрут. Переліт перенесли на 28 травня.

Аналогічне заявили і в Air France. При цьому у французькій компанії, чиї рейси до російської столиці заплановані цього тижня також на п'ятницю і суботу, повідомили, що поки зберігають їх в розкладі.

Про рішення не використовуватимуть повітряний простір Білорусі для польотів 25 травня оголосили авіакомпанії Air France, Finnair, KLM та Singapore Airlines. 24 травня про рішення оминати небо Білорусі повідомили авіаперевізники Lufthansa, SAS та AirBaltic. Також уряд у Лондоні наказав британським літакам оминати повітряний простір цієї країни.

Ввечері 24 травня глави держав і урядів країн ЄС домовилися про заходи щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку літака і арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Окрім персональних та економічних санкцій, лідери Євросоюзу закликали всіх авіаперевізників, зареєстрованих у країнах ЄС, уникати польотів у білоруському авіапросторі. Також Європейська Рада дала завдання Раді ЄС вжити необхідних заходів, аби заборонити проліт літаків білоруських компаній повітряним простором ЄС і запобігти їхньому доступу до аеропортів у Євросоюзі.

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку нібито після повідомлення про мінування.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.