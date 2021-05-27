"Відкрита Росія" Ходорковського вирішила самоліквідуватись

Російська громадська організація "Відкрита Росія", пов'язана з Михайлом Ходорковським, вирішила припинити свою діяльність і закрити відділення в регіонах.

Про це повідомляє "МБХ Медіа".

"Щойно рада організації проголосувала за це рішення. Ми закриваємо відділення в регіонах. Всіх членів «Відкритки» виключено з організації, а їх членство анульовано - щоб уникнути можливого переслідування. Держдума готується посилити статтю 284.1 КК РФ, а нам не потрібні нові штрафи і кримінальні справи, і ми хочемо захистити наших прихильників", - йдеться у заяві виконавчого директора "Відкритої Росії" Андрія Пивоварова.

Ходорковський пояснив ліквідацію організації тим, що сенсу "лягати під танк", якому "недовго залишилось", він не бачить.

Він додав, що продовжить свою діяльність поза формальними організаційними структурами.

Правозахисні та медійні проєкти Ходорковського продовжать роботу в існуючих форматах, поки це буде можливим.

Рух "Відкрита Росія" було створено у листопаді 2016 року, але вже в квітні 2017 року його було визнано в Росії "небажаним".

На початку 2021 року в Державній думі РФ зареєстрували законопроєкт, який посилює відповідальність за участь в роботі "небажаних" організацій, в тому числі за кордоном.

Нагадаємо, що 26 травня Державна дума також прийняла закон проти ФБК Олексія Навального , який забороняє балотуватися на будь-яких виборах членам організацій, визнаних екстремістськими.