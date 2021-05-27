У Малі військові звільнили захоплених після перевороту президента і прем'єра

У ніч на четвер, 27 травня, військові заколотники у Малі звільнили перехідного президента країни Ба Ндау та прем'єр-міністра Моктара Уана. Про це представник військових заявив інформаційній агенції AFP, а родичі обох політиків підтвердили звільнення, передає DW.

Президент та керівник уряду були захоплені військовими країни під час чергового перевороту, що стався у Малі у неділю, 23 травня. Ба Ндау та Моктара Уана перевезли на армійську військову базу Каті поблизу столиці країни Бамако.

Затримання високопосадовців сталося менше ніж через рік після того, як військові змусили піти у відставку попереднього президента Ібрагіма Бубакара Кейта.

Місія ООН в Малі виступила з рішучим засудженням спроби державного перевороту, закликавши до "негайного і безумовного" звільнення затриманих та попередивши про відповідальність за такі дії.

24 травня негайно звільнити затриманих внаслідок політиків закликав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. А 26 травня Рада Безпеки ООН одноголосно підтримала заяву, в якій вимагала звільнення президента та прем'єр-міністра Малі.

Ситуація у країні загострилася після того, як цивільний перехідний уряд оголосив про новий склад кабінету міністрів країни. Попередній склад уряду цієї африканської країни розпустили 14 травня, й у новому кабінеті військові отримали лише чотири посади. Як повідомляють інформаційні агенції, у деяких з них це викликало незадоволення.