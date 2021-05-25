Президента та прем'єр-міністра Малі затримали військові

У Малі вдруге за рік сталася спроба військового перевороту.
Як повідомляє Reuters, президента Ба Ндау, главу перехідного уряду Моктара Уана і міністра оборони Сулеймана Дукура затримали і закрили на військовій базі в передмісті Бамако, столиці Малі. Це сталося через кілька годин після того, як двоє представників військових втратили свої посади під час перестановок в уряді.
Затримання високопосадовців сталося менше ніж через рік після того, як військові змусили піти у відставку попереднього президента Ібрагіма Бубакара Кейта.
Місія ООН в Малі виступила з рішучим засудженням спроби державного перевороту, закликавши до "негайного і безумовного" звільнення затриманих та попередивши про відповідальність за такі дії.
У вівторок у Бамако має приїхати делегація Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), щоб допомогти врегулювати ситуацію. "Міжнародне співтовариство заздалегідь відкидає будь-які дії, вчинені під примусом, включно з примусовою відставкою", - йдеться у спільній заяві ЕКОВАС, ООН, Африканського союзу, Європейського союзу та кількох держав Європи.
Державний департамент США також закликав до "безумовного звільнення осіб, які утримаються під вартою".
Ндау та Уан повинні були керувати 18-місячним переходом до цивільного правління після повалення військовими влади попереднього президента, але поспішили відсторонити від влади кількох полковників.
"Звільнення ключових осіб перевороту було дуже помилковим рішенням", - заявило агентству джерело в уряді Малі. Співрозмовник вважає, що затримання президента та глави уряду спрямоване на повернення посад цим полковникам.
Агентство вважає, що може ще більше посилити нестабільність у Малі, де значні території північної пустелі контролюють жорстокі ісламістські угрупування, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".