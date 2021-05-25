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Президента та прем'єр-міністра Малі затримали військові

Цивільний уряд поспішив відсторонити від влади ключових осіб попереднього перевороту. 

Перехідний президент Малі Ба Ндау
Фото: EPA/UPG
Перехідний президент Малі Ба Ндау

У Малі вдруге за рік сталася спроба військового перевороту.

Як повідомляє Reuters, президента Ба Ндау, главу перехідного уряду Моктара Уана і міністра оборони Сулеймана Дукура затримали і закрили на військовій базі в передмісті Бамако, столиці Малі. Це сталося через кілька годин після того, як двоє представників військових втратили свої посади під час перестановок в уряді.

Затримання високопосадовців сталося менше ніж через рік після того, як військові змусили піти у відставку попереднього президента Ібрагіма Бубакара Кейта.

Місія ООН в Малі виступила з рішучим засудженням спроби державного перевороту, закликавши до "негайного і безумовного" звільнення затриманих та попередивши про відповідальність за такі дії.

У вівторок у Бамако має приїхати делегація Економічного співтовариства країн Західної Африки (ЕКОВАС), щоб допомогти врегулювати ситуацію. "Міжнародне співтовариство заздалегідь відкидає будь-які дії, вчинені під примусом, включно з примусовою відставкою", - йдеться у спільній заяві ЕКОВАС, ООН, Африканського союзу, Європейського союзу та кількох держав Європи.

Державний департамент США також закликав до "безумовного звільнення осіб, які утримаються під вартою".

Військовий парад у Малі
Фото: EPA/UPG
Військовий парад у Малі

Ндау та Уан повинні були керувати 18-місячним переходом до цивільного правління після повалення військовими влади попереднього президента, але поспішили відсторонити від влади кількох полковників.

"Звільнення ключових осіб перевороту було дуже помилковим рішенням", - заявило агентству джерело в уряді Малі. Співрозмовник вважає, що затримання президента та глави уряду спрямоване на повернення посад цим полковникам.

Агентство вважає, що може ще більше посилити нестабільність у Малі, де значні території північної пустелі контролюють жорстокі ісламістські угрупування, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

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