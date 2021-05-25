В Євросоюзі погодили заборону для білоруських авіакомпаній літати над країнами ЄС

Літаки з Білорусі не зможуть пролітати транзитом і не зможуть приземлятися в аеропортах Євросоюзу.

Лідери ЄС погодили новий раунд санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі та домовилися про заборону білоруським авіакомпаніям заходити в повітряний простір та аеропорти Євросоюзу, пише The Wall Street Journal. Це політичне рішення було погоджено на саміті, але воно ще має узгодитися Радою ЄС на рівні міністрів.

Євросоюз планує заборонити білоруським авіакомпаніям літати своїм простором як транзитом, так і призмелятися в аеропортах. Літакам з ЄС поки не забороняється літати над Білоруссю, але рекомендовано цього не робити. Низка авіакомпаній самостійно відмовляється від перельотів над країною. Великобританія тим часом зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь.

На саміті в Брюссселі канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що виправдання режиму Лукашенка про примусову посадку літака зі співзасновником опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем "абсолютно неправдоподібні".

ЄС вимагає звільнити Протасевича та його дівчину, яку також зняли з літака. Саміт доручив Раді ЄС розробити новий пакет секторальних економічних санкцій.

Нагадаємо, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

23 травня в аеропорту Мінська затримали засновника Nexta Романа Протасевича. Літак, в якому перебував журналіст, здійснив аварійну посадку після повідомлення про мінування.

Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Учора ввечері з'явилося перше відео з Протасевичем після затримання. Він заявив, що дає свідчення про "організацію масових заворушень".