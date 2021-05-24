​Авіакомпанії почали облітати Білорусь через примусову посадку Ryanair в Мінську (оновлено)

Європейські авіакомпанії почали облітати Білорусь після того, як 23 травня в Мінську примусово посадили транзитний рейс Ryanair, щоб затримати опозиціонера Романа Протасевича.

Першою таке рішення ухвалила латвійська airBaltic, яка використовувала повітряний простір Білорусі під час виконання рейсів з Риги в Київ і Тбілісі. Про рішення авіакомпанії повідомили міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтся в ефірі латвійського суспільного мовника і пресслужба авіакомпанії.

"Наша національна авіакомпанія airBaltic постійно стежить за ситуацією з безпекою в повітряному просторі різних країн. І вже ухвалила рішення поки не використовувати повітряний простір Білорусі в своїх польотах. Зі своїми рекомендаціями виступить і Латвійське агентство цивільної авіації. Знаю, що і Міжнародна організація цивільної авіації запросила всю інформацію від перевізників і країн-операторів. У найближчі дні, очевидно, будуть винесені конкретні рекомендації з цього питання", - сказав міністр.

Social network users have noticed that the company @airBaltic already avoids flying in #Belarusian airspace. On the Riga-Odessa and Riga-Tbilisi flights, the planes have made a visible detour via @free_Belarus_lv pic.twitter.com/KgNjTOToGa — Andrei Sannikov (@A_Sannikov) May 24, 2021

Він упевнений, що рішення влади Білорусі буде мати наслідки для неї.

За даними Flightradar, деякі інші авіакомпанії теж почали облітати Білорусь, не робивши публічних заяв, як airBaltic.

Наприклад, рейс Київ-Таллін авіакомпанії WizzAir у понеділок полетів не через Білорусь, а через Польщу, а рейс Відень - Москва авіакомпанії Austrian Airlines - через Україну, а не через Білорусь.

Фото: twitter.com/flightradar24

Про готовність літати повз Білорусь у ефірі ірландської радіостанції Newstalk заявив також генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі.

Про ситуацію навколо Протасевича читайте у статті "Спецоперація «Протасевич». Як Лукашенко змусив сісти літак з ексголовредом «NEXTA»" (рос.)