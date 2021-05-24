У столичному ВДНГ починають будівництво урбан-парку

Київський національний комплекс «Експоцентр України» (ВДНГ) невдовзі отримає новий потужний кластер – сучасний урбан-парк, де можна буде зайнятись спортом і поринути у світ вуличних культур, повідомляється на сайті ВДНГ.

Проєкт реалізують за підтримки Офісу президента у рамках президентських програм «Велике будівництво» та «Здорова Україна», а також за підтримки Міністерства розвитку громад і територій.

«Урбан-парк на ВДНГ — простір, що буде призначений для занять спортом, зокрема вуличними культурами, та проведення заходів. Тут побудують бетонний скейт-парк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту й паркуру, клаймбінгу, доріжки для бігу, дитячі урбан-локації та столи для тенісу. Усі вони будуть безкоштовні для відвідування», - повідомили в експоцентрі.

За словами генерального директора ВДНГ Євгена Мушкіна, в Україні досі не розвинена культура масового спорту і бракує якісної спортивної інфраструктури. Тому концепція розвитку експоцентру на 40 років передбачає створення умов для спорту та активного відпочинку.

«Упевнений, що проєкт стане прикладом та драйвером цілої галузі в Україні. Круто, що держава, зокрема президент, підтримує такі стратегічно важливі проєкти. Тим паче що засади молодіжної політики тепер закріплено на законодавчому рівні», - каже Мушкін.

У новому просторі також створять Street Culture Hub, що об'єднає спільноту вуличних культур із різних міст України разом з відомими атлетами, артистами та різноманітними командами.

До створення кластеру залучили литовського урбаніста Тадаса Йонаускіса та українську команду Urban Reform, яка вже створила три урбан-парки. Підготовчі роботи почнуться 28 травня, а фінальну концепцію нового спортивного кластера представлять у червні. Зараз команда розробників пропонує залишати свої відгуки і побажання до майбутнього парку.

Створення для українців широких можливостей для занять спортом передбачене у національній програмі «Здорова Україна», ініційованій Президентом Володимиром Зеленським. Крім того, створення масштабних спортивних об'єктів уже другий рік відбувається по всій Україні і в рамках президентської програми розвитку інфраструктури «Велике будівництво».