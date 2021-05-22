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Розробники закрили проєкт надзвукового пасажирського літака Aerion AS2

На амбітний проєкт не вистачило грошей.

Фото: aerionsupersonic.com

Американська компанія Aerion, яка розробляла надзвуковий пасажирський літак AS2, оголосила про закриття проєкту і припинення роботи. Як пише Flightglobal, приводом для закриття проекту став брак фінансування.

У заяві компанії йдеться, що поточна економічна обстановка і фінансове становище Aerion не дозволяють завершити проект AS2 і почати серійне виробництво літаків.

Видання називає цей крок шоком для авіаційної галузі, оскільки компанія мала замовлень на 11,2 млрд доларів. Зокрема, про намір купити по 20 надзвукових літаків повідомляли авіаперевізники NetJets і Flexjet.

Літак, який розробляли в Aerion, планувався як бізнесджет. Він був розрахований на перевезення до 12 пасажирів з крейсерською швидкістю до 1,4-1,6 Маха.

Перші десять екземплярів AS2 мали піднятися в повітря вже у 2024 році, а початок комерційної експлуатації планувався на 2026 рік.

Компанія Aerion була заснована у 2003 році мільярдером Робертом Бассом. Фінансову участь у проєкті AS2 брала американська компанія Boeing. До розробки було залучено ще кілька фірм зі світовим іменем: BAE Systems, Collins, GKN, Honeywell, Safran, Spirit AeroSystems і Universal Avionics.

Фото: aerionsupersonic.com

Окремі Aerion, над розробкою пасажирських надзвукових літаків працюють інші компанії, зокрема Lockheed Martin, Boom Supersonic та Virgin Galactic.

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