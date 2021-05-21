"Укрзалізниця" продасть непрофільні активи

Правління "Укрзалізниці" 21 травня вирішило продати непрофільні активи компанії. До переліку перших одинадцяти об’єктів, які будуть виставлені на аукціони в системі "Prozorro.Продажі", увійшли шість магазинів, приміщення спортклубу та чотири нежитлових приміщення.

На сайті УЗ повідомляється, що за них сподіваються виручити близько 18 млн гривень.

Загалом залізниця готова попрощатися зі 182 непрофільними активами.

"Так історично склалося, що Укрзалізниця має чималу кількість приміщень та будівель, які вже не використовуються компанією. Натомість ми вимушені витрачати кошти на їх утримання. Таким чином, замість прибутків, вони генерують зайві витрати... Після проведення перших аукціонів ми зробимо детальних аналіз зацікавленості ринку у непрофільних активах Укрзалізниці. Після цього розпочнемо наступні етапи реалізації наших надлишкових об’єктів", - заявив в.о. голови правління УЗ Іван Юрик.

Нагадаємо, у 2019 році Кабінет міністрів затвердив стратегію розвитку акціонерного товариства "Укрзалізниця" до 2024 року, яка, з-поміж іншого, передбачає продаж надлишкових непрофільних активів.