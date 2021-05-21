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Вартість проїзду в громадському транспорті Львова виросла до 10 гривень

Мерія назвала це "незначним коригуванням" тарифу.

Вартість проїзду в громадському транспорті Львова виросла до 10 гривень
Фото: lviv.travel

Виконавчий комітет Львівської мерії підвищив з 7 до 10 гривень вартість проїзду в громадському транспорті.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Збільшення вартості проїзду пояснили зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та запчастини і значним зростанням заробітної плати на підприємствах транспорту. За даними мерії, економічно обґрунтований тариф на проїзд в автобусах зараз становить 14,6 грн, а в електротранспорті – 12,4 грн.

Підвищення до 10 гривень мерія вважає компромісним.

"Насправді більш соціальне рішення важко знайти, адже собівартість автобусних перевезень становить 14 грн. Ми ж говоримо про 10. Ідеться про незначне коригування. До того ж усі пенсіонери їздять у Львові безкоштовно. Плюс люди, які мають відповідні пільги, також", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

Для пасажирів трамваїв та тролейбусів буде можливість придбати квитки дешевше. 10 гривень коштуватиме квиток, придбаний у водія, 9 грн – у кіосках, 8,5 грн – за допомогою смартфону (QR-коди, Приват24, SMS-квитки, Bluetooth-квитки) чи терміналів самообслуговування IBOX та EasyPay.

Вартість проїзду для студентів становитиме 5 гривень.

Нагадаємо, що найближчим часом може подорожчати проїзд і в Києві.

Зараз базова ціна поїздки в столиці становить 8 гривень, тоді як економічно-обґрунтований тариф в метрополітені нібито 21,05 грн, а в наземному транспорті - 25,18 грн.

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