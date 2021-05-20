​Зеленський пояснив звільнення Коболєва збитками "Нафтогазу" та витратами на лобізм

Президент Володимир Зеленський вважає виправданим звільнення голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва. За його словами, при Коболеві компанія працювала у збиток, але при цьому витрачала "великі гроші" на лобіювання.

Про це він сказав на пресконференції у четвер, 20 травня, відповідаючи на питання про те, чому "збили" Коболєва.

"Це повноваження українського народу, щоб державна компанія була прибуткова", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, навіть у 2019 році основну частину прибутку "Нафтогазу" було забезпечено його особистою домовленістю з президентом Росії Володимиром Путіним, а вже у 2020 році компанія офіційно задекларувала збиток.

Він упевнений, що нове керівництво збитків не допустить.

"Поставлена задача, щоб збитків в 11 млрд гривень не буде. Закриються офіси, які фінансувалися для лобіювання Нафтогазу. Закриються засоби масової інформації та їх представники за кордоном, які є за кордоном для лобіювання керівництва Нафтогазу. Це великі гроші", - сказав він.

"Навіть зараз виходять в телеграмі чи фейсбуці статті тих чи інших людей, які працюють за гроші НАК Нафтогаз і які підривають енергетичну безпеку країни, коли пишуть, що потенційне зняття санкцій США з "Північного потоку - 2" пов'язане з тим, що "збили" керівництво НАК Нафтогазу", - навів Зеленський приклад такого лобізму.

Нагадаємо, що 28 квітня Кабінет міністрів України провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році, за підсумками якого уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

Посаду без конкурсу отримав в.о. міністра енергетики Юрій Вітренка. Його призначили терміном на рік.