Таке рішення в компанії пояснили зривом домовленостей щодо переходу пенсіонерів на банківські карти.

Державний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" відключає термінали сторонніх банків в своїх відділеннях. Таке рішення в компанії пояснили зривом домовленостей, досягнутих на зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 30 квітня.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на своїй Facebook сторінці.

Так, за словами Смілянського, на зустрічі з главою уряду була досягнута домовленість про те, що перехід пенсіонерів на банківські карти носитиме суто добровільний характер.

Прем'єр також доручив відпрацювати зміни до постанови №277 в частині скасування переведення пенсійних виплат в банки.

Однак, за словами Смілянського, Пенсійний фонд і управління соцзахисту порушили цю домовленість: переводити в банки почали навіть людей з інвалідністю.

У зв'язку з цим Смілянський ухвалив ряд рішень.

"З сьогоднішнього дня, моїм наказом, вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти". Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів", - написав Смілянський.

Крім того, "Укрпошта" створює гарячу лінію (044) 354-52-73 або pv@ukrposhta.ua для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків. Після збору інформації компанія має намір подавати колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний Кодекс України.

Смілянський також нагадав, що примушення до відкриття рахунків у банківських установах є примушенням до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, що є кримінальним злочином (ст. 355 Кримінального кодексу України).

Раніше "Укрпошта" оголосила про свій намір купити банк.

Нагадаємо, що 29 березня Кабінет міністрів схвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". Вона передбачає, що з 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім найстарших пенсіонерів, людей з інвалідністю І групи та людей, які не здатні себе обслуговувати.

Це рішення пояснювали бажанням покращити контроль за виплатами та зробити їх більш прозорими.

Але проти рішення Кабінету міністрів виступила "Укрпошта", для якої доставка пенсій є значним джерелом доходу. Генеральний директор пошти Ігор Смілянський заявив, що буде змушений звільнити понад 10 тис. листонош, а сама компанія отримає величезні збитки.