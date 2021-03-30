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Якщо всіх пенсіонерів переведуть на банківські картки, "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський

"Укрпошта" просить підвищити тарифи на доставку пенсії до 11%.

Якщо всіх пенсіонерів переведуть на банківські картки, "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тис. листонош, - Смілянський
Фото: PolitInfo

Кабінет міністрів на найближчому засіданні має розглянути постанову, згідно з якою з 1 вересня 2021 року всіх пенсіонерів в Україні, крім інвалідів 1 групи і тих, кому понад 80 років переведуть на банківські картки.

При такому скороченні пенсійних виплат через "Укрпошту" компанії доведеться скоротити понад 10 тисяч листонош, заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Тобто пенсіонерам буде примусово відкритий рахунок (вгадайте де?). Це в країні, де банки і банкомати присутні в 4% населених пунктів і часто найближчий на відстані в 50-60 км. Як Вам ідея в коронавірус, коли транспорт до цього банку нормально не ходить?", - написав Смілянський у фейсбуці.

За словами Смілянського, за такого скорочення виплат "Укрпошті" доведеться скоротити понад 10 тисяч листонош, "а значить бюджет отримає менше ЄСВ, ПДФО та буде виплачувати допомогу з безробіття і субсидії звільненим більше, ніж економія (розрахунки теж навів) на тарифі на доставку пенсій".

"При цьому сьогодні (навіть якщо залишити всіх пенсіонерів у спокої), підвищення тарифу становитиме близько 265 мільйонів гривень до 2020 року. Тільки ЄСВ "Укрпошта", після підвищення мінімалки до 6000 гривень, сплатить до бюджету на 272 мільйони більше, ніж у 2020 році, не рахуючи +208 мільйонів ПДФО, 55+ мільйонів дивідендів та інших податків", - додав гендиректор "Укрпошти", зазначивши, що компанія планує підвищити тариф на доставку пенсій в 2021 році на 11%.

Учора міністр соціальної політики України Марина Лазебна в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла, що між Пенсійним фондом і "Укрпоштою" завершуються переговори, і 31 березня будуть підписані договори на доставку пенсій за новими тарифами. За її словами, якщо нові тарифи буде затверджено, то доставка однієї пенсії буде коштувати 100 грн, а не 60 грн, як раніше.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року Кабмін на вимогу "Укрпошти" підняв тариф на доставку пенсій у місті до 1,15% від суми виплати (з 0,79%), а в селах і селищах - до 2,3% (з 1,56%).

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