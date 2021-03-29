Переговори щодо перегляду торговельної угоди з ЄС можуть завершитися до кінця року

Переговори з перегляду торговельної частини угоди про асоціацію між Україною та ЄС можуть завершитися до кінця року.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Візьмемо за приклад сусідів - Молдову… Він (процес переговорів) зайняв близько 10 місяців від початку переговорів до оформлення рішення. Тобто кілька місяців на переговори по суті і потім трохи більше часу на всі бюрократичні процедури. У всіх є розуміння, що це будуть швидкі переговори, переговори по суті, щоб домовитися тут і зараз. Тому ми сподіваємося, що будуть хороші новини вже до саміту Україна-ЄС в цьому році", - сказав Качка.

При цьому він уточнив, що попередньо саміт планується на літо або осінь.

Нагадаємо, угода про асоціацію з ЄС у повному обсязі набрала чинності з 1 вересня 2017 року. З 2014 року вона працювала в тимчасовому режимі. Україна в рамках імплементації угоди повинна зменшити тарифні та технічні бар'єри в торгівлі товарами, відкрити доступ до ринків послуг і державних закупівель, наблизити законодавство до права ЄС.

У грудні минулого року тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що у 2021 році відбудеться оновлення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про плани почати відкритий діалог про оновлення Угоди про асоціацію Україна-ЄС наприкінці липня поточного року заявила Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.