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ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити

Банки категорично проти втручання держави у регулювання комісій.

ПриватБанк: Apple Pay та Google Pay в Україні можуть відключити
Фото: EPA/UPG

Запровадження неринкового механізму регулювання ставок інтерчейндж та еквайрингу може призвести до того, що банки відключать прийом платежів через Apple Pay і Google Pay.

Про це на брифінгу сказав заступник голови правління ПриватБанку Разван Мунтеану, пише "Фінклуб".

"Найбільш прикрим для українців стане те, що банки будуть змушені відключити клієнтам можливість прийому оплати Apple Pay або Google Pay через високу собівартість угод з урахуванням додаткових комісій цих сервісів і витрат емітентів, а також пільговий період по кредитних картках", - зазначив він.

За словами топменеджера ПриватБанку, також зросте вартість обслуговування платіжних карток, яка в середньому може скласти понад 200 грн.

Мунтеану додав, що для банків збитковими стануть POS-термінали в торгових точках із обігом меншим за 33 тис грн на місяць.

Нагадаємо, що на минулому тижні відбулося засідання Національної ради реформ, на якому, серед іншого, розглядалося питання зменшення комісії за послуги еквайрингу (обслуговування платежів пластиковими картками).

Національний банк у відповідь заявив, що виступає за збереження виключно ринкових підходів для регулювання банківських комісій, і закликав державні органи утриматися від ідеї їх законодавчого обмеження.

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