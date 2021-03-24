У НБУ прокоментували розслідування щодо Рожкової у справі про націоналізацію ПриватБанку

Службове розслідування щодо forensic-аудиту у справі ПриватБанку, результати якого було оприлюднено у січні 2018, "ніколи не ініціювалося і не проводилось в Національному банку".

Службове розслідування щодо forensic-аудиту у справі ПриватБанку, результати якого було оприлюднено у січні 2018, ніколи не ініціювалося і не проводилось в Національному банку.

Про це LB.ua повідомили у НБУ в коментарі щодо інформації про розслідування відносно дій першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової під час націоналізації ПриватБанку.

"В той же час, Національним банком України на підставі отриманого повідомлення про наявні, на думку заявника, порушення чинного законодавства та нормативно-правових і розпорядчих актів Національного банку України в сфері публічних закупівель юридичних послуг у 2018 році, проводиться службове розслідування у встановленому в установі порядку… На даному етапі службового розслідування проводиться оцінка дотримання всіх належних внутрішніх процедур та законодавства України всіма працівниками Національного банку України, відповідальними за закупівлю послуги, підписання договору з надавачем послуги та за контроль виконання укладеного договору", - зазначають у НБУ.

Висновки щодо наявності фактів правопорушень у діях відповідальних за закупівлі осіб можуть робитися тільки після завершення розслідування та відображення його результатів у звіті комісії зі службового розслідування.

В повідомленні підкреслюється, що НБУ вважає за доцільне утриматись від публічного обговорення як окремих посадових осіб та їх можливих дій, так і непідтвердженої інформації про дії Національного банку щодо вказаного предмету службового розслідування.

Тиждень тому ЗМІ оприлюднили новину з посиланням на документ Генпрокуратури щодо розслідування дій Рожкової та інших співробітників НБУ, які працювали над націоналізацією ПриватБанку в 2016 році, ведеться розслідування.

За інформацією газети, їм можуть висунути звинувачення у державній зраді через розкриття НБУ інформації ряду компаній, зокрема аудиторській компанії Kroll, консалтинговій компанії AlixPartners та юридичній фірмі Hogan Lovells and Asters.

Всі ці компанії були найняті державою для розслідування ситуації в ПриватБанку, з якого перед націоналізацією менеджментом було виведено 5,5 млрд доларів.

Рожкова заявила "Kyiv Post", що їй невідомо про будь-які звинувачення проти неї, але нападки через співпрацю НБУ з іноземними компаніями не є чимось новим.