​"Нафтогаз" домовився з постачальником про умови поставок газу населенню за річним контрактом

Компанія "ЙЕ Енергія", яка постачає природний газ для продажу населенню, підписала з НАК "Нафтогаз України" угоду про закупівлю газу за ринковою ціною.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що "ЙЕ Енергія" готова запропонувати постачальникам ресурс під річний контракт для населення.

"ТОВ «ЙЕ Енергія» і Група «Нафтогаз» підписали угоду про купівлю природного газу за ринковою ціною. Це дозволить забезпечити постачальників ресурсом для річних контрактів на постачання газу для населення і комерційних споживачів", - йдеться в повідомленні.

Директор "ЙЕ Енергія" Артем Компан зазначив, що підписання такого контракту дозволить постачальникам вийти з річними пропозиціями для населення і гарантувати стабільне постачання газу протягом року.

"Запровадження річних пропозицій на газ дозволить зберегти прогрес, досягнутий у ході реформування ринку природного газу України. Довгострокові контракти стануть гарантією прогнозованості роботи ринку газу, а також вагомим аргументом для інвесторів", - сказав Компан.

Він додав, що річний контракт дозволить застрахувати споживачів природного газу від можливих стрибків ціни протягом наступного опалювального сезону.

"Фактично річний контракт - це страховка для споживачів від цінових коливань і гарантія стабільної ціни впродовж року", - наголосив Компан.

Перехід усіх побутових споживачів на річний контракт буде здійснено з 1 травня, відповідно до Правил постачання природного газу побутовим споживачам, які затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У "Нафтогазі" підтвердили підписання договору, однак ціни та подробиць угоди не повідомили.

"Переваги річного тарифу та його гнучкість вже оцінили споживачі ГК “Нафтогаз України”. Час масштабувати цей досвід на всю країну. Наші клієнти, які обрали восени тариф “Річний”, досі сплачують за газ за ціною, яка була на момент підписання договору", – зазначив Андрій Коболєв.

За його словами, наразі завершується робота над новими пропозиціями для домогосподарств, які будуть доступні з початку травня.

Нагадаємо, через холодну погоду взимку 2021 року Кабінет Міністрів був змушений на два місяці обмежити вартість газу на роздрібному ринку. У лютому-березні газопостачальним компаніям заборонили продавати його дорожче від 6,99 грн за кубометр. В уряді говорили, що якби цього не зробили, в лютому тарифи могли б підскочити до 12 гривень за кубометр.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розробляється концепція річної ціни газу для населення. Кабмін також має намір зобов'язати ПАТ "Укргазвидобування" з квітня 2021 року продавати 100% відпуску обсягу природного газу всім учасникам ринку на умовах не гірших, ніж у групі "Нафтогаз".

НКРЕКП на засіданні 5 березня попередньо схвалила рішення, яким зобов'язала всіх постачальників газу пропонувати побутовим споживачам базовий річний пакет терміном дії з 1 травня по 30 квітня за фіксованою ціною.