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Петрашко заявив, що Україна пройшла пік падіння економіки

Дані Держстату виявились кращими, ніж очікували в Мінекономіки.

Петрашко заявив, що Україна пройшла пік падіння економіки
Фото: facebook.com/mineconomdev

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що Україна пройшла пік падіння економіки.

Про це він сказав, коментуючи кращі, ніж очікувалося, дані Держстату про падіння ВВП у 2020 році.

Міністерство очікувало спад на 4,2%, а Держстат нарахував тільки 4,0%.

"Уточнені звітні поквартальні показники за 2020 рік свідчать, що Україна гідно витримала виклики пандемії COVID-19, пройшла пік падіння та перейшла до поступового налагодження виробничої діяльності й пристосування бізнесу до змін умов як в середині країни, так і поза її межами. На 2021 рік ми зберігаємо прогноз росту економіки України у 2021 році на 4,6% ВВП", - сказав Петрашко.

Економіку України у 2020 році підтримував внутрішній споживчий попит та підтримка з боку держави, зокрема на забезпечення медичних потреб та відбудову транспортної і соціальної інфраструктури.

Падіння ВВП в основному сформували низька інвестиційна активність в реальному секторі економіки і слабкий експорт

Нагадаємо, в Офісі президента розраховують, що ріст внутрішнього валового продукту у 2021 році перевищить 5%, сказала заступниця голови ОП Юлія Свириденко.

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