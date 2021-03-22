Coral Energy стала новим постачальником продукції "Роснафти" в Україні

Ціна на дизпальне залишиться приблизно такою ж, тоді як премія за скраплений газ суттєво зросте.

Трейдингова компанія Coral Energy Group замінить Proton Energy Group S.A. в ланцюжку поставок продукції команії "Роснафта" в Україну. Про це повідомляє профільне видання enkorr з посиланням на джерела в Coral Energy.

За даними видання, йдеться про постачання 100 тис. тонн на місяць дизельного пального через нафтоналивний термінал в Гомелі і близько 15-20 тис. тонн залізницею через східний кордон. Крім того, в повному обсязі зберігаються поставки зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) - близько 40 тис. тонн на місяць.

Зазначається, що ціна на ДП залишиться приблизно тією ж, премія +32 долари до котирування ДП у Середземномор'ї, тоді як премія на скраплений газ виросте суттєво - на $15, тобто до $31/т.

"Підвищення премій пов'язане не зі зміною постачальника, а зв'язано з великим попитом і високою ціною ЗВГ на внутрішньому російському ринку", - повідомив співрозмовник enkorr, додавши, що ціна буде відповідати нинішнім ринковим реаліям.

Він також розповів, що Coral Energy вже почала переговори і консультації з діючими контрактодержателями пального "Роснафти" в Україні.

Нагадаємо, швейцарський трейдер Proton Energy Group S.A. оголосив про припинення поставок нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Таке рішення в компанії пояснили діями української влади. Зокрема, СБУ начебто наполегливо рекомендувала учасникам паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy і утримуватися від покупки нафтопродуктів у компанії.

З 2016 року Proton Energy є єдиним постачальником продукції "Роснафти" в Україні.

В Міненерго допускають здорожчання пального через припинення швейцарським трейдером Proton Energy Group S.A поставок нафтопродуктів в Україну з 1 квітня.

Трейдингова компанія Coral Energy Group, з центральним офісом в Дубаї (ОАЕ), добре відома на українському ринку нафтопродуктів. За підсумками 2020 року компанія поставила 276,4 тис. тонн дизельного пального. Оператором Coral Energy Group в Україні є компанія "Алпен Трейд", яка веде продаж у великому і дрібному опті.