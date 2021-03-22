НБУ отримав міжнародну нагороду за оновлення номінального ряду гривні

Національний банк отримав престижну міжнародну нагороду Central Banking Awards у номінації Currency Manager - за оптимізацію банкотно-монетного ряду гривні та осучаснення національної валюти.

Про це йдеться на сайті однойменного міжнародного журналу.

Проєкт з оптимізації номінального ряду гривні стартував ще у 2014 році за Валерії Гонтарєвої.

За цей час НБУ оновив дизайн банкнот 20, 50, 100, 200 та 500 гривень, ввів в обіг банкноту номіналом 1000 гривень та замінив банкноти номіналом 1,2, 5 і 10 гривень на монети.

Паралельно НБУ вивів з обігу монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, а також банкноти до 2003 року.

Внаслідок цього банкнотно-монетний ряд гривні скоротився із 16 до 12 номіналів. Тепер у ньому залишається шість номіналів монет та шість номіналів банкнот.

"Головна ідея та мета усіх наших змін – спрощення, надійність та зручність. Це підвищує захист і якість грошей та робить готівкові розрахунки впорядкованими і комфортними. Ми також подбали про скорочення суспільних витрат на забезпечення готівкового обігу в країні. Держава зможе зекономити 90 млн гривень на рік через зменшення витрат на виробництво та обробку монет дрібного номіналу та ще близько одного млрд гривень протягом наступних десятиліть завдяки заміні банкнот низьких номіналів на відповідні монети", – сказав директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко, який упродовж багатьох років координував роботу з удосконалення грошового обігу в Україні.

Для Національного банку це друга нагорода від Central Banking.

Навесні 2019 року Національний банк отримав її у номінації Transparency – за значні досягнення в прозорості та розбудові діалогу зі стейкхолдерами.