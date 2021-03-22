У Києві відбувся тендер на проєктування реставрації мосту Патона

Комунальна корпорація "Київавтодор" у четвер, 18 березня, провела тендер на розробку проєктно-кошторисної документації для реставрації мосту Патона.

Переможцем стала київська компанія "Спецтермомонтаж-Енерго" ("СТМ-Енерго"), повідомляється на сайті Prozorro.

Вона запропонувала розробити проєкт за 46 млн гривень, обійшовши цінові пропозиції інших учасників тендеру - ТОВ "Інтерпроект" та ТОВ "Трансспецпроект".

Контракт поки що підписати не встигли. Термін виконання робіт - до кінця 2022 року.

Аварійний міст Патона планують відреставрувати до кінця 2025 року. Мерія Києва планує розширити міст до восьми смуг руху, встановити на ньому сучасне бар’єрне огородження та автоматизовану систему обчислювання ваги транспортних засобів під час руху.

На мосту мають спроєктувати велосипедні доріжки в обидва напрямки і розширені тротуари для "променадної частини".

Крім того, проєктант має врахувати можливість влаштування трамвайних колій і підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів.

Компанія "СТМ-Енерго" зареєстрована на Андрія Онупрієнка з Харківшини. Як повідомляють "Наші гроші", у травні 2016 року, незадовго до придбання підприємства зі статутним капіталом 2 млн гривень, на той час тридцятилітній Андрій Онупрієнко шукав роботу у Києві з готовністю переїхати до Львова, Одеси чи інших країн. У якості досвіду роботи писав про працю провідним інженером у Duglas Alliance Ltd. До цього два роки працював у харківському ТОВ "Луч", а з 2008 по 2011 – у ПАТ "Укргідропроект".

За даними аналітичної системи Youcontrol, за останні роки "СТМ-Енерго" досить активно брала участь у державних тендерах, вигравши 42 лоти на суму 651 млн гривень.

Останній підряд вартістю 15 млн гривень компанія отримала в березні цього року. Він стосується експертизи розрахунку та погодження обмежень встановленої електричної потужності "Дніпровської ТЕЦ" на 2022 рік.

Нагадаємо, що міст Патона через Дніпро ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами.

У 2019 стало відомо про те, що Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.

У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.