Укравтодор узявся до будівництва нової дороги до Одеського порту

У рамках президентської програми «Велике будівництво» розпочалось будівництво нової дороги до Одеського морського порту. Про це повідомив голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

«Зараз потрапити в Одеський морський торговий порт можна лише через міські дороги та територію приватної компанії. Це не тільки створює зайві клопоти жителям Одещини, але і є перепоною для росту експорту країни. За ініціативою Президента Володимира Зеленського з літа минулого року наша команда взялася за вирішення цієї задачі», - зазначив Кубраков.

За словами голови «Укравтодору», ця дорога є цікавим і складним об’єктом: 5,3 км – це нова дорога із цементобетонним дорожнім покриттям за посиленою технологією, яка матиме по 2 смуги руху. Вона буде обладнана TIR-майданчиком для відпочинку водіїв та відстою вантажного транспорту, демпферним майданчиком, що розрахований на 300 вантажівок, двома місцями для стаціонарного габаритно-вагового контролю та двома майданчиками зважування-у-русі (WiM).

«В’їзд на КПП порту – тут дорога розширюється з чотирьох до шести смуг. В цьому місці починається митна зона, тому важливо створити умови для швидкої перевірки та пропуску вантажівок. Також буде 500-метрова естакада загальною висотою 13 метрів», - написав він.

Маршрут з’єднає територію Одеського морського торгового порту та дорогу М-28 Одеса – Южний. Термін виконання робіт – 2021-2022 роки.

Також Кубраков повідомив про те, що роботи на мосту через Хаджибейський лиман на Одещині планують завершити вже до травневих свят і відкрити шлях до Одеси всіма 6 смугами. Він нагадав, що за минулий рік в рамках Національної програми відновлення мостів відремонтовано 158 штучних споруд на державних дорогах. У 2021 році Укравтодор планує збудувати, реконструювати чи відремонтувати щонайменше 150 мостів та шляхопроводів.