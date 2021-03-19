У Telegram з'явився функціонал голосової соцмережі Clubhouse

Один з найпопулярніших в Україні месенджерів Telegram отримав оновлення, яке добавляє у нього функціонал голосової соцмережі Clubhouse.

Про це йдеться у блозі Telegram.

Голосові чати в Telegram з'явилися ще в грудні, але вони мали обмеження на кількість учасників. Тепер адміністратори каналів і публічних груп можуть створювати голосові чати без обмежень у кількості учасників, давати їм назву та створювати посилання на них.

"Обговорення можуть одночасно слухати мільйони людей — як старі добрі радіотрансляції в новому потужному інтерфейсі", - йдеться в повідомленні.

Адміністратори голосового чату також можуть зберігати аудіо як подкасти.

Якщо користувач не є спікером, він може підняти руку, щоб попросити надати йому слово. Адміністратори зможуть подивитися, хто підняв руку, прочитавши інформацію "Про себе" біля кожного учасника.

Нагадаємо, що закрита голосова соцмережа Clubhouse, яка працює поки що тільки на iOS, набула широкої популярності в лютому 2021 року. На початок березня додаток скачали близько 250 тисяч українців, а загалом у світі - до 17 млн осіб.

Аудиторія Telegram набагато більша. На початок року місячна аудиторія месенджера перевищила 500 млн користувачів.