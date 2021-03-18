Пріоритетом "Великого будівництва" у 2021 році є місцеві дороги, - Кирило Тимошенко

Будівництво та ремонт доріг місцевого значення будуть пріоритетним напрямком роботи для влади в 2021 році. Про це заступник голови Офісу Президента України, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко сказав на форумі «Управління місцевими дорогами».
«Цього року ми робимо більшу кількість доріг. І саме місцеві дороги, саме їх розвиток для нас є таким новим пріоритетом, адже люди у переважній кількості, звичайне населення, їздить саме місцевими дорогами. Як Укравтодор, так і Кабінет Міністрів, Офіс Президента хочуть зробити величезний фокус саме на місцеві дороги, на їх якість, на швидкість їх відновлення і на гарантії, звісно, щоб через рік ми не переробляли ці дороги», - сказав Тимошенко.
Він також зазначив, що як в минулому році, так і в цьому через коронавірус люди не зможуть подорожувати за кордон, як це було раніше. У пріоритеті будуть подорожі Україною, а значить дороги повинні бути якісними.
Нагадаємо, що в 2020 році Укравтодор оновив і ввів в експлуатацію понад 4000 км доріг державного значення, а місцева влада - близько 2500 км.
Раніше Тимошенко заявив, що влада України в 2021 році переходить на новий рівень реалізації проектів у співпраці з місцевою владою і мають на меті побудувати 4,5 тис. км доріг державного та 2 тис. км доріг місцевого значення.